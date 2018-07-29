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  • Под звуки поцелуев и слезы фанатов: Ольга Бузова дала жару Ида-Вирумаа

Под звуки поцелуев и слезы фанатов: Ольга Бузова дала жару Ида-Вирумаа Смотрите галерею!

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БУзумие какое-то! Народ под проливным дождем скандировал: «Оля! Оля!». А она – дива Instagram – вышла на сцену с получасовым опозданием.

Когда стрелки часов перевалили за полночь, гости фестиваля East Beach Fest, который прошел 28 июля в Нарва-Йыесуу, начали волноваться в ожидании хэдлайнера этого вечера – Ольги Бузовой. Народ плотными рядами выстроился у сцены, толпу совсем не смущал внезапно начавшийся дождь. Подростки, мужчины и женщины постарше, влюбленные пары, родители с маленькими детьми. Чуть больше получаса томительного ожидания, обратный отсчет, и на сцене из темноты под крики фанатов возникает Ольга Бузова.

Звезда Instagram, певица, телеведущая и актриса вышла на сцену со своим кордебалетом, исполнила нашумевшие хиты и с кучей охраны ринулась к черному мерседесу. Поклонники молили российскую звезду о селфи, и она даже снизошла до одного из них: быстрый кадр, и звезда садится в машину.

Когда машина с Бузовой уехала с территории фестиваля, у ворот осталась толпа поклонников с цветами. Некоторые девочки-подростки даже расплакались от обиды, ведь им так и не удалось пообщаться со своим кумиром.

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