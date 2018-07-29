Под звуки поцелуев и слезы фанатов: Ольга Бузова дала жару Ида-Вирумаа

Когда стрелки часов перевалили за полночь, гости фестиваля East Beach Fest, который прошел 28 июля в Нарва-Йыесуу, начали волноваться в ожидании хэдлайнера этого вечера – Ольги Бузовой. Народ плотными рядами выстроился у сцены, толпу совсем не смущал внезапно начавшийся дождь. Подростки, мужчины и женщины постарше, влюбленные пары, родители с маленькими детьми. Чуть больше получаса томительного ожидания, обратный отсчет, и на сцене из темноты под крики фанатов возникает Ольга Бузова.

Звезда Instagram, певица, телеведущая и актриса вышла на сцену со своим кордебалетом, исполнила нашумевшие хиты и с кучей охраны ринулась к черному мерседесу. Поклонники молили российскую звезду о селфи, и она даже снизошла до одного из них: быстрый кадр, и звезда садится в машину.