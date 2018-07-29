Нашествие: гости фестиваля в Нарва-Йыэсуу визжат от небывалого количества ос

Сегодня, 28 июля, на пляже в Нарва-Йыэсуу проходит фестиваль East Beach Fest, хедлайнером которого является Ольга Бузова. Однако гости фестиваля начали танцевать еще за пять часов до ее выступления. И дело совсем не в бодрящей разогревающей музыке, а в огромном количестве ос.