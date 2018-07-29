Нашествие: гости фестиваля в Нарва-Йыэсуу визжат от небывалого количества ос

Сегодня, 28 июля, на пляже в Нарва-Йыэсуу проходит фестиваль East Beach Fest, хедлайнером которого является Ольга Бузова. Однако гости фестиваля начали танцевать еще за пять часов до ее выступления. И дело совсем не в бодрящей разогревающей музыке, а в огромном количестве ос.
«Просто невозможно, лезут в стакан, путаются в волосах», – сказала порталу Limon.ee гостья фестиваля.
И правда, пляже не самых дружелюбных насекомых просто тьма. Особенно их много рядом с палатками и мусорными баками. Несмотря на то, что настроение среди гостей царит приподнятое, то и дело откуда-то слышатся испуганные женские вскрики.
«Мужа укусила вот за руку, прихлопнул случайно», – говорит другая гостья фестиваля.
Самое страшное, что спасения от них нет нигде. Осы встречают вас уже на входе – туда люди выкидывают еду, которую запрещено проносить на территорию фестиваля.
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