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Нашествие: гости фестиваля в Нарва-Йыэсуу визжат от небывалого количества ос

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East Beach Fest

ФОТО: Limon

Сегодня, 28 июля, на пляже в Нарва-Йыэсуу проходит фестиваль East Beach Fest, хедлайнером которого является Ольга Бузова. Однако гости фестиваля начали танцевать еще за пять часов до ее выступления. И дело совсем не в бодрящей разогревающей музыке, а в огромном количестве ос. 

«Просто невозможно, лезут в стакан, путаются в волосах», – сказала порталу Limon.ee гостья фестиваля. 

И правда, пляже не самых дружелюбных насекомых просто тьма. Особенно их много рядом с палатками и мусорными баками. Несмотря на то, что настроение среди гостей царит приподнятое, то и дело откуда-то слышатся испуганные женские вскрики. 

«Мужа укусила вот за руку, прихлопнул случайно», – говорит другая гостья фестиваля. 

Самое страшное, что спасения от них нет нигде. Осы встречают вас уже на входе – туда люди выкидывают еду, которую запрещено проносить на территорию фестиваля. 

Смотри фото!

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