Вс, 29.07.2018
Вот что будет с вашим здоровьем, если есть огурцы три раза в день хотя бы месяц СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Здоровье
Барбос
Ваш дом
Прогноз
  • Limon
  • Звезды
  • Приянка Чопра и Ник Джонас решили пожениться спустя два месяца отношений

Приянка Чопра и Ник Джонас решили пожениться спустя два месяца отношений

Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

(FILES) In this file photo taken on June 22, 2018, Indian Bollywood actress Priyanka Chopra (L) and US singer Nick Jonas stand together in Mumbai. Chopra is engaged to Jonas after a whirlwind two months of dating, People magazine, citing unnamed sources close to the pair, reported on July 27, 2018. / AFP PHOTO / -

ФОТО: - / AFP

36-летняя индийская актриса и "Мисс мира 2000" Приянка Чопра и 25-летний певец Ник Джонас помолвлены, передает Сегодня со ссылкой на People.

О романе пары стало известно пару месяцев назад. Такую информацию изданию Us Weekly подтвердил источник из окружения пары. "Они действительно встречаются, они хорошая пара, очень интересны друг другу". Позже пара подтвердила отношения и стали публиковать совместные фото в соцсетях и появляться вместе на официальных мероприятиях.

Предложение Приянке, если верить инсайдерам издания, Ник сделал в ее день рождения, 18 июля. Источник из окружения певца сообщает People, что Ник "очень, очень счастлив".

"Его друзья и семья никогда не видели его таким счастливым, и они все очень волнуются за него. Он определенно очень серьезно относится к ней", – говорит инсайдер.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ