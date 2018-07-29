Приянка Чопра и Ник Джонас решили пожениться спустя два месяца отношений

О романе пары стало известно пару месяцев назад. Такую информацию изданию Us Weekly подтвердил источник из окружения пары. "Они действительно встречаются, они хорошая пара, очень интересны друг другу". Позже пара подтвердила отношения и стали публиковать совместные фото в соцсетях и появляться вместе на официальных мероприятиях.

Предложение Приянке, если верить инсайдерам издания, Ник сделал в ее день рождения, 18 июля. Источник из окружения певца сообщает People, что Ник "очень, очень счастлив".