Скандал: Гвинет Пэлтроу обвинили в интимной связи с мужем Бейонсе

Словами "Бекки с хорошими волосами" поп-дива описала любовницу своего супруга, а поклонники звездной пары до сих пор ломают голову и пытаются догадаться, кем же могла оказаться там самая "Бекки".

Прошло два года и однозначного ответа нет. Джей Зи признался в измене Бейонсе, но, имя любовницы, конечно же, раскрывать не стал.

ФОТО: Instagram / Instagram

И вот, два года спустя, во время одного из радиоэфиров на прошлой неделе масла в огонь подлила американская модель Эмбер Роуз. Известную 45-летнюю голливудскую актрису Гвинет Пэлтроу она назвала "виновницей всего произошедшего", таким образом обвинив Гвинет в интимной связи с 48-летним Джей Зи, передает зарубежное издание InStyle.

Amber Rose. Эмбер Роуз ФОТО: EDUARDO MUNOZ/REUTERS

Как сообщает издание People, Гвинет прокомментировала данную ситуацию, назвав заявление Роуз "полным абсурдом и стопроцентной ложью".