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  • Скандал: Гвинет Пэлтроу обвинили в интимной связи с мужем Бейонсе

Скандал: Гвинет Пэлтроу обвинили в интимной связи с мужем Бейонсе

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Gwyneth Paltrow.

ФОТО: Mario Anzuoni / Scanpix

В 2016 году знаменитая певица Бейонсе выпустила альбом Lemonade, в рамках которого она презентовала свой хит "Sorry". Фанаты певицы еще тогда разобрали песню на цитаты и быстро поняли, что в композиции Бейонсе упомянула скандал, связанный с изменами ее мужа- Джей Зи, пишет Сегодня.

Словами "Бекки с хорошими волосами" поп-дива описала любовницу своего супруга, а поклонники звездной пары до сих пор ломают голову и пытаются догадаться, кем же могла оказаться там самая "Бекки".

Прошло два года и однозначного ответа нет. Джей Зи признался в измене Бейонсе, но, имя любовницы, конечно же, раскрывать не стал.

ФОТО: Instagram / Instagram

И вот, два года спустя, во время одного из радиоэфиров на прошлой неделе масла в огонь подлила американская модель Эмбер Роуз. Известную 45-летнюю голливудскую актрису Гвинет Пэлтроу она назвала "виновницей всего произошедшего", таким образом обвинив Гвинет в интимной связи с 48-летним Джей Зи, передает зарубежное издание InStyle.

Amber Rose. Эмбер Роуз

ФОТО: EDUARDO MUNOZ/REUTERS

Как сообщает издание People, Гвинет прокомментировала данную ситуацию, назвав заявление Роуз "полным абсурдом и стопроцентной ложью".

"Гвинет, Бейонсе и Джей-Зи все еще очень близкие друзья, поэтому ничто из сказанного не имеет никакого смысла", – рассказал анонимный источник People.

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