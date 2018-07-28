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Кожевникова перещеголяла невесту на свадьбе

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Мария Кожевникова

ФОТО: Scanpix

Мария Кожевникова возмутила подписчиков, явившись на чужую свадьбу в подвенечном наряде. Комментаторы ехидно интересуются, сумела ли звезда "Универа" и депутат перещеголять невесту, пишут Дни.ру.

Снимок со свадьбы друзей Мария опубликовала в Instagram. Выглядела она прекрасно. Все было бы хорошо, если бы подписчики не разглядели, что актриса нарядилась в подвенечное платье.

Критики единодушно решили, что Кожевникова нарушила негласное правило и очень нехорошо обошлась с подругой.  "Действительно, вы наверное затмили невесту", – ехидно замечает одна из фолловеров.  "Пойти на свадьбу, когда это не твоя свадьба, в платье невесты – отличное решение!", – вторит ей другая (орфография и пунктуация авторов – Прим. ред).

Однако пристыдить Марию им не удалось. "Всем, кого смутила красота платья, торжественно заявляю, что одобрено оно было самой невестой", – пояснила Кожевникова. И добавила, что сама она в этот  наряд просто влюблена.

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