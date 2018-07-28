Кожевникова перещеголяла невесту на свадьбе

Снимок со свадьбы друзей Мария опубликовала в Instagram. Выглядела она прекрасно. Все было бы хорошо, если бы подписчики не разглядели, что актриса нарядилась в подвенечное платье.

A post shared by Кожевникова Мария (@mkozhevnikova) on Jul 25, 2018 at 8:31am PDT

Критики единодушно решили, что Кожевникова нарушила негласное правило и очень нехорошо обошлась с подругой. "Действительно, вы наверное затмили невесту", – ехидно замечает одна из фолловеров. "Пойти на свадьбу, когда это не твоя свадьба, в платье невесты – отличное решение!", – вторит ей другая (орфография и пунктуация авторов – Прим. ред).

A post shared by Кожевникова Мария (@mkozhevnikova) on Jul 24, 2018 at 3:30am PDT

Однако пристыдить Марию им не удалось. "Всем, кого смутила красота платья, торжественно заявляю, что одобрено оно было самой невестой", – пояснила Кожевникова. И добавила, что сама она в этот наряд просто влюблена.