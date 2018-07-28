Ольга Бузова вошла в топ-10 рейтинга Forbes

Среди тех, кто значительно прибавил в доходе за последний год, стоит отметить Ольгу Бузову. Впервые телеведущая появилась в списке в 2016 году: тогда журнал оценил её доход в $800 тысяч долларов. Год спустя, с началом музыкальной карьеры, эта сумма выросла до $2,2 миллиона. За последний год, по данным делового издания, Ольга обогатилась на $3,9 миллиона. Журнал отмечает, что 90% от суммы ей принесла реклама в инстаграме. По запросам в «Яндексе» Бузова находится в рейтинге на втором месте с 28 778 790 запросов. По упоминаниям в СМИ телеведущая уступила только своей бывшей коллеге по «Дому-2» Ксении Собчак. У Ольги 14 867 упоминаний, у Ксении — 45 462.