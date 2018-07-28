Пользователи соцсетей поделились фотографиями «кровавой луны»

Свои фотографии "кровавой луны" пользователи Сети активно размещали в соцсетях.

По данным специалистов, затмение продлилось 103 минуты.

#redmoon #eclipse2018 #红月#beautiful A post shared by sofia venturelli (@sofia.venturelli) on Jul 27, 2018 at 4:25pm PDT

Затмение продлилось так долго из-за того, что Луна находилась близко к точке максимального удаления от Земли и была значительно меньше тени, которую отбрасывает Голубая планета.

Также затмение сопровождалось противостоянием Марса и Солнца — максимальное приближение Красной планеты к Земле. Несмотря на значительно уступающий Юпитеру размер, Марс в этот момент обгоняет его в блеске. Благодаря чему Красную планету лучше видно с Земли. Совпадение великого противостояния Марса и такого длительного лунного затмения происходит раз в 25 тысяч лет.

Отметим, всего в XXI веке пройдёт 225 лунных затмений, причём лишь 85 из них будут полными, а дольше трёх часов продлятся всего шесть.

В России затмение можно было наблюдать со всей территории страны. Даже на Дальнем Востоке, где оно было заметно уже под утро.