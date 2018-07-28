Пользователи соцсетей поделились фотографиями «кровавой луны»

Самое продолжительное лунное затмение в XXI веке, которое ещё сопровождалось и противостоянием с Марсом, завершилось. Помимо космических агентств и астрономов-любителей за уникальным событием следили люди на большей части нашей планеты, пишет Лайф.
Свои фотографии "кровавой луны" пользователи Сети активно размещали в соцсетях.
Лунное затмение #луна #moon #eclipse https://t.co/uuFMaGMcuQ pic.twitter.com/EulTyeNThx— Alessandro (@AlessandroBY) July 27, 2018
По данным специалистов, затмение продлилось 103 минуты.
Затмение продлилось так долго из-за того, что Луна находилась близко к точке максимального удаления от Земли и была значительно меньше тени, которую отбрасывает Голубая планета.
Также затмение сопровождалось противостоянием Марса и Солнца — максимальное приближение Красной планеты к Земле. Несмотря на значительно уступающий Юпитеру размер, Марс в этот момент обгоняет его в блеске. Благодаря чему Красную планету лучше видно с Земли. Совпадение великого противостояния Марса и такого длительного лунного затмения происходит раз в 25 тысяч лет.
Отметим, всего в XXI веке пройдёт 225 лунных затмений, причём лишь 85 из них будут полными, а дольше трёх часов продлятся всего шесть.
В России затмение можно было наблюдать со всей территории страны. Даже на Дальнем Востоке, где оно было заметно уже под утро.
По заявлениям астрономов, в следующий раз "кровавую луну" на небе можно будет наблюдать только 15 сентября 2035 года.