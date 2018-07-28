Сб, 28.07.2018
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Пользователи соцсетей поделились фотографиями «кровавой луны»

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Muuga kuu.

ФОТО: Tarmo Gede

Самое продолжительное лунное затмение в XXI веке, которое ещё сопровождалось и противостоянием с Марсом, завершилось. Помимо космических агентств и астрономов-любителей за уникальным событием следили люди на большей части нашей планеты, пишет Лайф.

Свои фотографии "кровавой луны" пользователи Сети активно размещали в соцсетях.

По данным специалистов, затмение продлилось 103 минуты.

 

#redmoon #eclipse2018 #红月#beautiful

A post shared by sofia venturelli (@sofia.venturelli) on

Затмение продлилось так долго из-за того, что Луна находилась близко к точке максимального удаления от Земли и была значительно меньше тени, которую отбрасывает Голубая планета.

Также затмение сопровождалось противостоянием Марса и Солнца — максимальное приближение Красной планеты к Земле. Несмотря на значительно уступающий Юпитеру размер, Марс в этот момент обгоняет его в блеске. Благодаря чему Красную планету лучше видно с Земли. Совпадение великого противостояния Марса и такого длительного лунного затмения происходит раз в 25 тысяч лет.

 

THE moon #månförmörkelse #themoon #moon #måne

A post shared by Therese He (@tesselituss) on

Отметим, всего в XXI веке пройдёт 225 лунных затмений, причём лишь 85 из них будут полными, а дольше трёх часов продлятся всего шесть.

 

Blood moon and mars #moon #landscape #sky #mars #planet #bloodmoon #space

A post shared by jayzabel (@gladis.jana75) on

В России затмение можно было наблюдать со всей территории страны. Даже на Дальнем Востоке, где оно было заметно уже под утро.

По заявлениям астрономов, в следующий раз "кровавую луну" на небе можно будет наблюдать только 15 сентября 2035 года.

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