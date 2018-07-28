Сб, 28.07.2018
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Филипп Киркоров эвакуирует детей из охваченной огнём Греции

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Филипп Киркоров.

ФОТО: Evgenya Novozhenina/Sputnik

Последние дни в Греции бушуют сильные лесные пожары — в 40 километрах на северо-восток от столицы страны Афин пострадала деревня Мати, популярная среди туристов. По всей стране объявлен трёхдневный траур — пожары унесли жизни более 80 человек, пишет Лайф.

Дети Филиппа Киркорова, шестилетние Алла-Виктория и Мартин, сейчас как раз находятся в Греции. Из-за стихийного бедствия знаменитый отец меняет свои планы — сейчас он находится в Баку на фестивале "Жара", но уже заявил, что вылетает в Грецию, чтобы быть рядом с детьми.

"Приношу соболезнования Греции. Погибло много детей, — заявил Киркоров на пресс-конференции фестиваля. — Мои дети тоже там находились, но трагедия обошла стороной то место под Афинами, где они отдыхают. Лечу из Баку в Афины, чтобы забрать их, провести несколько дней в Болгарии".

За последние десятилетия этот пожар стал одним из самых сильных для Греции. Дело в том, что сейчас в стране установилась очень высокая температура воздуха, а из-за сильного ветра огонь распространяется с огромной скоростью — пожарные не успевают остановить стихийное бедствие.

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