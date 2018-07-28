Филипп Киркоров эвакуирует детей из охваченной огнём Греции

Дети Филиппа Киркорова, шестилетние Алла-Виктория и Мартин, сейчас как раз находятся в Греции. Из-за стихийного бедствия знаменитый отец меняет свои планы — сейчас он находится в Баку на фестивале "Жара", но уже заявил, что вылетает в Грецию, чтобы быть рядом с детьми.

"Приношу соболезнования Греции. Погибло много детей, — заявил Киркоров на пресс-конференции фестиваля. — Мои дети тоже там находились, но трагедия обошла стороной то место под Афинами, где они отдыхают. Лечу из Баку в Афины, чтобы забрать их, провести несколько дней в Болгарии".

A post shared by Филипп Киркоров (@fkirkorov) on Jun 30, 2018 at 2:07am PDT