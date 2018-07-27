Это надо видеть! Кальюлайд берет интервью у солиста группы 5'Nizza

Долгожданными гостями фестиваля Sweet Spot, который сегодня стартовал в Таллинне, стала популярная украинская группа 5'Nizza. С участником коллектива, музыкантом и актером Сергеем Бабкиным и удалось пообщаться эстонскому политику, который в жаркий пятничный вечер дебютировал в роли репортера.

Кальюлайд и Бабкин мило побеседовали на русском языке, а речь зашла о творчестве, о Таллинне и о том, как город изменился с того момента, когда группа 5'Nizza гостила в эстонской столице. Смотрите видео!