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  • Это надо видеть! Кальюлайд берет интервью у солиста группы 5'Nizza

Это надо видеть! Кальюлайд берет интервью у солиста группы 5'Nizza Эксклюзивное видео

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Эстонский политик, старейшина Пыхья-Таллинна и брат президента Эстонии Раймонд Кальюлайд сегодня попробовал себя в роли репортера развлекательного портала Elu24 на фестивале Sweet Spot.

Долгожданными гостями фестиваля Sweet Spot, который сегодня стартовал в Таллинне, стала популярная украинская группа 5'Nizza. С участником коллектива, музыкантом и актером Сергеем Бабкиным и удалось пообщаться эстонскому политику, который в жаркий пятничный вечер дебютировал в  роли репортера.

Кальюлайд и Бабкин мило побеседовали на русском языке, а речь зашла о творчестве, о Таллинне и о том, как город изменился с того момента, когда группа 5'Nizza гостила в эстонской столице. Смотрите видео!

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