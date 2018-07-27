Пт, 27.07.2018
Вот что будет с вашим здоровьем, если есть огурцы три раза в день хотя бы месяц СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Здоровье
Барбос
Ваш дом
Прогноз
  • Limon
  • Звезды
  • 80-летний Резник срочно доставлен в больницу

80-летний Резник срочно доставлен в больницу

Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Илья Резник

ФОТО: Scanpix

Илья Резник госпитализирован. Как сообщается, несколько дней назад поэта поместили в одну из московских больниц.

Советский и российский поэт-песенник, народный артист России наблюдался в одной из столичных больниц, передает Рен ТВ. По данным телеканала, Илья Резник был госпитализирован несколько дней назад, однако сообщается об этом лишь 27 июля. Сообщается, что сейчас поэт направлен на отдых в один из подмосковных пансионатов.

Напомним, 20 июля попал в больницу народный артист СССР Иосиф Кобзон. Состояние певца внушает серьезные опасения. По информации журналистов, мэтра отечественной эстрады подключили к аппарату вспомогательной вентиляции легких. Певец находится в реанимации отделения нейрохирургии. Как стало известно, в больницу легендарного артиста доставили в бессознательном состоянии – из кареты скорой помощи его выносили на носилках.  

Читать также

Актуально

НАВЕРХ