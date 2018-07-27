80-летний Резник срочно доставлен в больницу

Советский и российский поэт-песенник, народный артист России наблюдался в одной из столичных больниц, передает Рен ТВ. По данным телеканала, Илья Резник был госпитализирован несколько дней назад, однако сообщается об этом лишь 27 июля. Сообщается, что сейчас поэт направлен на отдых в один из подмосковных пансионатов.