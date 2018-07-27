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  • Новый коллега: старейшина Пыхья-Таллинна Раймонд Кальюлайд стал репортером портала Elu24

Новый коллега: старейшина Пыхья-Таллинна Раймонд Кальюлайд стал репортером портала Elu24

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Эстонский политик, старейшина Пыхья-Таллинна единокровный брат президента Эстонии Раймонд Кальюлайд попробовал себя в роли репортера развлекательного портала Elu24

«Сначала я за месяц освоил серфинг, потом вел эфир на радио, так почему бы не попробовать себя в роли репортера Elu24?» - говорит Раймонд Кальюлайд, который сегодня уже взял несколько интервью у гостей и выступающих на фестивале Sweet Spot.

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