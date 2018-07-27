Новый коллега: старейшина Пыхья-Таллинна Раймонд Кальюлайд стал репортером портала Elu24

«Сначала я за месяц освоил серфинг, потом вел эфир на радио, так почему бы не попробовать себя в роли репортера Elu24?» - говорит Раймонд Кальюлайд, который сегодня уже взял несколько интервью у гостей и выступающих на фестивале Sweet Spot.