Новый коллега: старейшина Пыхья-Таллинна Раймонд Кальюлайд стал репортером портала Elu24
27 июля 2018, 18:09
Эстонский политик, старейшина Пыхья-Таллинна единокровный брат президента Эстонии Раймонд Кальюлайд попробовал себя в роли репортера развлекательного портала Elu24.
«Сначала я за месяц освоил серфинг, потом вел эфир на радио, так почему бы не попробовать себя в роли репортера Elu24?» - говорит Раймонд Кальюлайд, который сегодня уже взял несколько интервью у гостей и выступающих на фестивале Sweet Spot.
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