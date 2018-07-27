Если вы едите сыр хотя бы раз в день, вот что будет с вашим телом в 50 лет

В течение долгого времени нам говорили, что жиры (тем более насыщенные), содержащиеся в полноценных молочных продуктах, являются нездоровыми, и вместо этого мы должны выбирать альтернативы с низким содержанием жира, пишет Munchies.

Но результаты нового исследования идут прямо против этой общепринятой мысли и дают надежду настоящим любителям сыра!

В исследовании, опубликованном ранее в American Journal of Clinical Nutrition, не было обнаружено никакой связи между регулярным потреблением сыра, цельного молока и других молочных продуктов и повышенным риском сердечного приступа, инсульта или смерти.

В исследовании приняло участие 3000 взрослых людей в возрасте до 65 лет, которые не болели сердечно-сосудистыми заболеваниями.

«Наши результаты не только подтверждают, но и значительно усиливают растущий объем доказательств, которые свидетельствуют о том, что молочный жир не увеличивает риск сердечных заболеваний или общей смертности у пожилых людей и людей среднего возраста», - сказала Марсия Отто, руководитель исследования и доцент в Школе общественного здравоохранения Университета Техаса.

Мишель Эллисон – диетолог и защитник гибких, не слишком ограничивающих диет, считает, что результаты исследования убедительны:

«Я думаю, что я, как и многие люди, интересуюсь ЛЮБЫМИ исследованиями, в которых говорится, что употребление полноценного молочного жира не увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, поскольку мороженое, сыр и молоко – это вкусные, а также культурно значимые продукты, которые глубоко укоренились в жизни многих людей».

Эллисон отметила некоторые преимущества исследования, в том числе тот факт, что его авторы измеряли циркулирующие жирные кислоты в крови, а не просто спрашивали участников, сколько молочных продуктов они съели.

С другой стороны, сказала Эллисон, в исследовании также были некоторые недостатки.

Она объяснила, что специалисты вместе того, чтобы сформировать для них определенные рамки питания, разрешали им придерживаться обычного рациона, при этом включив в него достаточное количество молочных продуктов.

Когда дело доходит до фактической науки, результаты исследования связаны с растущим количеством доказательств того, что обезжиренные молочные продукты, которые людям пропагандировали начиная с 90-х годов и далее, помогают нашему здоровью и могут навредить ему.

Традиционные продукты с высоким содержанием жиров и холестерина, которыми наслаждались наши дедушки и бабушки, такие как масло, яичные желтки и красное мясо, на самом деле приносят огромную пользу, которую невозможно найти в диетических продуктах.

Но действительно, диеты с высоким содержанием углеводов, которые люди обычно придерживаются, когда они избегают жиров, могут нанести ущербуровню сахара в крови и уровню инсулина, что ведет к диабету и сердечным заболеваниям.

Эллисон утверждает, что здоровье - это сложнейший вопрос.

«Дело не просто в еде, которая помогает или вредит нашему здоровью - дело в миллионе возможных сочетаний и в том, что нужно подобрать именно те, которые подойдут вам. Но их практически невозможно отыскать! - сказала она.

Ваше тело принадлежит вам, и вы тот, кто должен жить с этим выбором. Если вы любите молочные продукты, вы можете есть их. Если не любите, или ваше тело реагирует на них неправильно, вам не нужно их есть. Нам не нужны никакие исследования, чтобы РАЗРЕШИТЬ СЕБЕ съесть то, что нам хочется».