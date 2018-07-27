Пропавшую звезду фильма «Маленькая Вера» нашли на улице

Наталья ведет затворнический образ жизни – очень редко выходит в свет, давно не появляется в телепередачах, отказывается дать интервью или просто перекинуться парой слов с журналистами. Негода продолжает работать: в этом году вышла новая картина с ее участием "Ван Гоги".

Артистка живет в двухкомнатной квартире на Фрунзенской набережной в Москве, которую она купила еще в 90-х на деньги, заработанные в США. "Единственное место, где ощущаю себя не чужаком – мой дом. Поэтому дома редко бывают чужие люди… Один приятель сказал: "Какую-то нору себе соорудила. Заберешься и живешь со своими книжками. Нос или лапку на улицу высунешь: нет… Зябко. Скорей обратно зализывать ранки". Дом – место, где не надо быть такой, какой тебя представляют. – рассказывала когда-то звезда прессе.

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На днях папарацци нашли пропавшую с газетных страниц Наталью на одной из столичных улиц. Она выходила из супермаркета и направлялась к остановке общественного транспорта. Отметим, что Негода хорошо выглядит для своих лет.