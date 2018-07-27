Скандал в СМИ: Эммануэля Макрона обвинили в измене жене со своим телохранителем

Только ленивый сейчас во Франции не следит за делом Александра Беналла, который за последние месяцы стал чуть ли не тенью президента Макрона. Народ задается вопросом, как недавний водитель-охранник получал зарплату в Елисейском дворце в десять тысяч евро, а в начале июля переехал в двухэтажную квартиру площадью 200 квадратных метров.

Макрон и Беналла ФОТО: Regis Duvignau / Reuters/Scanpix

Слухи, домыслы и новые подробности – вплоть до того, что 26-летний Беналла имел доступ к ядерным кодам Франции и что он, охранник без образования, чуть ли не готовил проект реформы государственной безопасности, так что президенту Макрону, который достаточно долго хранил молчание, все-таки пришлось объясниться.

ФОТО: Philippe Wojazer / Reuters/Scanpix

Лидер Франции Эммануэль Макрон наконец-то прокомментировал слухи о том, что бывший личный охранник Александр Беналла является его любовником. Также президент развеял множество других мифов.

ФОТО: REGIS DUVIGNAU / REUTERS

«Александр Беналла никогда не имел доступа к ядерным шифрам, никогда не зарабатывал десять тысяч евро и никогда не был моим любовником», – не без доли юмора заявил президент Франции. В свою очередь Макрон, комментируя скандал, заявил о том, что Беналла «предал» и «разочаровал» его.

Кроме того, Макрон прокомментировал скандал с избиением Беналла манифестанта на мирной демонстрации 1 мая, передает Le Huffington Post. Президент заверил, что он единственный человек, ответственный за случившееся. «Нельзя быть лидером в хорошие времена и прятаться, когда наступают времена трудные», – резюмировал политик.

Ранее в распоряжение общественности попал ролик, в котором видно, как охранник Макрона бьет протестующего на первомайской демонстрации в Париже. После того, как Елисейский дворец узнал об инциденте, Александр Беналла был отстранен от исполнения служебных обязанностей на две недели. На время вынужденного отдыха провинившегося президентского телохранителя, как его чаще всего называют во Франции, лишили зарплаты, составлявшей 10 тысяч евро в месяц. При этом Елисейский дворец не поставил в известность прокуратуру, как того требуют французские законы при совершении преступлений государственными чиновниками.

Как объяснил 24 июля на заседании Комитета по правовым вопросам Национальной ассамблеи Франции, нижней палаты французского парламента, глава аппарата кабинета Патрик Стрзода, он не увидел в этом необходимости, потому что пострадавший с жалобой на Беналла не обращался. К тому же, вскоре после возвращения на работу Александр Беналля был переведен на хозяйственную работу.

Многие жители Франции обвинили Макрона в том, что у него есть личные интересы по отношению к Беналла. Возмущенные граждане подчеркнули, что в ином случае за такой поступок охранника бы сразу привлекли к ответственности.

ФОТО: Philippe Wojazer / Reuters/Scanpix

Несмотря на это, Беналла, как и раньше, часто появлялся в обществе президента Макрона. Было очевидно, что он продолжает обеспечивать безопасность главы Франции. К примеру, он находился рядом с шефом во время празднования Дня взятия Бастилии. Присутствовал Александр и на финальном матче Кубка мира по футболу и вручении сборной Франции Кубка. Последний раз, всего за два дня до скандальной публикации в Monde, его видели рядом с Эммануэлем Макроном на параде чемпионов на Елисейских полях. Госсекретарь по связям с парламентом Кристоф Кастенер не без юмора объяснил присутствие Беналла на автобусе тем, что он присматривал за сумками футболистов.

ФОТО: Philippe Wojazer / Reuters/Scanpix

В ходе выступления Макрон прокомментировал слухи о том, что Беналла остается на своем посту. «У нас есть пресса, которая больше не ищет истины. Я вижу медиавласть, которая хочет стать судебной властью, которая решила, что в республике больше нет презумпции невиновности», – заявил французский лидер.