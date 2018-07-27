Фото: располневшая Нюша показалась на публике

Певица Нюша опубликовала свежую фотографию. На снимке, сделанном на свадьбе известной актрисы, популярная исполнительница продемонстрировала большой живот, а фанаты сделали вывод, что она сильно поправилась, пишет Дни.ру.
На днях популярная актриса Ирина Медведева вышла замуж. Артистка предпочла не делать из этого события, поэтому на празднике гуляли только самые родные и близкие. Среди гостей была замечена певица Нюша. Исполнительница, которая скоро подарит супругу Игорю Сивову ребенка, предпочитает не появляться в свете, однако для свадьбы Медведевой сделала исключение. Поклонники не оставили без внимания снимок. Они пришли к выводу, что беременная артистка сильно поправилась, но ей это идет.
Ранее Нюша объявила, что больше не будет гастролировать. "Сегодня осознала, что грядет серьезный перерыв, не творческий, но гастрольный... действительно, впервые за эти 10 лет я должна сделать небольшую паузу... Очень волнительно", – сообщила артистка.
Недавно Нюша перестала скрывать свое интересное положение. На днях она дала откровенное интервью, в котором сообщила, что, прежде чем забеременеть, решила себя побаловать. "Стала больше спать, отдыхать, немножечко сократила свой гастрольный график... Нельзя сказать, чтобы я как-то сильно готовилась", – отметила артистка.