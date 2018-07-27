Фото: располневшая Нюша показалась на публике

На днях популярная актриса Ирина Медведева вышла замуж. Артистка предпочла не делать из этого события, поэтому на празднике гуляли только самые родные и близкие. Среди гостей была замечена певица Нюша. Исполнительница, которая скоро подарит супругу Игорю Сивову ребенка, предпочитает не появляться в свете, однако для свадьбы Медведевой сделала исключение. Поклонники не оставили без внимания снимок. Они пришли к выводу, что беременная артистка сильно поправилась, но ей это идет.

A post shared by Nyusha (@nyusha_nyusha) on Jul 26, 2018 at 8:40am PDT

Ранее Нюша объявила, что больше не будет гастролировать. "Сегодня осознала, что грядет серьезный перерыв, не творческий, но гастрольный... действительно, впервые за эти 10 лет я должна сделать небольшую паузу... Очень волнительно", – сообщила артистка.