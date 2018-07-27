Старшую дочь Владимира Путина показали по российскому телевидению

О личной жизни Владимира Путина всегда было известно немного — своих дочерей Марию и Катерину президент России от широкой публики скрывал, аргументируя это желанием защитить детей. Достоверно о них практически ничего не было известно, и все же какая-то информация, пусть и в виде слухов и сплетен, по крупицам просачивалась в прессу. Так, ранее СМИ сообщали, что старшая дочь Путина живет в России и работает в сфере детского здравоохранения, и теперь эта информация, кажется, подтвердилась. На российском телевидении появился сюжет, в котором фигурирует девушка, очень похожая на бывшую жену президента РФ — Людмилу Путину.

В программе «Вести», которая вышла на канале «Россия 24» 18 июля, показали сюжет, посвященный развитию российского здравоохранения. В частности, в ролике рассказывали о форуме «Территория смыслов на Клязьме» и мастер-классе «Цифровая медицина», который недавно проходил во Владимирской области: одним из участников мастер-класса стала Мария Воронцова, детский эндокринолог, научный сотрудник ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России. Она же рассказала журналистам о развитии медицины.

ФОТО: Кадр из видео

Посмотрев сюжет Spletnik пришел к выводу, что Мария очень похожа на молодую Людмилу Путину. Остальные совпавшие данные (например, род деятельности и возраст, близкий к возрасту дочери Путина) также заставили поверить в то, что на российском ТВ действительно показали именно дочь президента.