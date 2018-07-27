Работница McDonald's избила клиентку, которая хотела бесплатную газировку

Дикая драка произошла в США, хотя точное местоположение и время неизвестны.

Видео загрузили в Facebook с надписью: «Это случилось в McDonald's... Девушка хотела взять воды, а супервайзер закрыла машину с газировкой, чтобы та не могла попить».

Видео начинается с кадров, когда конфликт уже идет полным ходом, и клиентка бросает молочный коктейль в сотрудницу McDonald's, поэтому мы не можем быть полностью объективны в своих выводах.

Когда сотрудница нападает на девушку, клиентка берет в руки металлический поднос и наносит ответный удар по голове, что, очевидно, осталось практически незамеченным.

Посмотрите видео, чтобы увидеть все своими глазами (содержит сцены насилия и пару откровенных кадров).

Вместо этого сотрудница ресторана хватает клиентку за волосы и начинает бить ее по голове и лицу. Затем она поднимает ее и бросает на соседний стол! В эпицентр происходящего сбежались другие сотрудники и даже клиенты, и попытались разнять двух разъяренных девушек.

В какой-то момент слышно, как сотрудница кричит: «Моя мама не мертва. Не смей неуважительно отзываться о моей маме!» хотя неясно, о чем это она и что перед этим пыталась сказать ей клиентка.

Когда драка, вроде бы утихает, девушка хватает стул в желании отомстить обидчице, но затем опускает его и вовсе отдает в руки сотрудницы, оставив все надежды на победу.