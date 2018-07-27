20 лет после скандала: как сейчас живет Моника Левински

Это был один из наиболее громких скандалов с сексуальной подоплекой. Более полугода обвиненный в неуставных отношениях с фактической подчиненной глава государства пытался убедить всех в том, что никакой связи с девушкой у него не было, пока не доказали обратное.

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Только после этого он выступил с заявлением, что в произошедшем виновен только он. Несмотря на объявленный импичмент, Клинтон еще некоторое время занимал свой пост, а для Левински начались годы буллинга в СМИ и осуждения со стороны общественности.

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Стажировку в Вашингтоне Моника проходила в 1996-м – именно этим периодом и датируются ее непродолжительные отношения с президентом. Тем, что происходило в ее жизни, девушка делилась с близкой подругой, Линдой Трипп. Она и обнародовала записи телефонных разговоров с Левински независимому прокурору и литературному агенту. Стоит отметить, что это – не единственный скандал, спровоцированный Трипп, хотя ее мотивы до сих пор достоверно не установлены.

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В марте 1999-го Левински, ставшая одной из наиболее популярных женщин благодаря посвященным ей юмористическим материалам и публикациям в прессе, принесла публичные извинения за то, какую роль ей пришлось сыграть в этой драме.

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На ее политической карьере был поставлен крест. Примечательно, что Билл Клинтон, неоднократно каявшийся в случившемся перед общественностью, так и не принес извинений Монике, хотя, по мнению некоторых людей, сделать это все же стоило.

Временно пропав из поля зрения, Левински издала автобиографию, основала компанию по производству сумок, а также работала на телевидении. Если Клинтон, во многом благодаря своей супруге, Хиллари, сумел сохранить семью и частично восстановить репутацию, то о личной жизни Моники, недавно отметившей 45-летие, ничего не известно.

ФОТО: DANNY MOLOSHOK / REUTERS

Публичное возвращение Левински состоялось только в 2014-м, когда популярное издание Vanity Fair опубликовало специально для него написанное эссе Shame and Survival. После долгих лет практически затворнического образа жизни Моника стала открыто говорить о буллинге в СМИ, с которым столкнулась сама и из-за чего вынуждена была бороться с некоторыми проблемами психологического характера.

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В 2015-м она выступила на конференции TED в Ванкувере с сильной речью. После этого Моника начала сотрудничать с различными организациями, стремящимися решить проблему «травли».

ФОТО: DANNY MOLOSHOK / REUTERS

К слову, имя Левински вновь стали упоминать в свете также недавнего скандала с президентом Трампом и Сторми Дэниэлз, проводя аналогии. Обе женщины придали делам гласность не сразу, основными фигурантами являлись действующие главы государства, хронологически происшествия, если у Дональда действительно была связь со скандальной актрисой, также примерно совпали во времени.

ФОТО: Anthony Behar / Anthony Behar/Sipa USA

Сегодня Моника известна благодаря не только событиям 20-летней давности, активной гражданской позиции и общественной деятельности, но и театральной поставке Devil With the Blue Dress («Дьявол с голубым платьем»), премьера которой состоялась весной 2018-го в лондонском театре Bunker.

ФОТО: EDUARDO MUNOZ / REUTERS

Сюжет довольно абстрактен – он представляет собой своеобразную борьбу Хиллари Клинтон и Левински за власть. Напомним, именно синее платье, предоставленное Моникой в суде в качестве вещественного доказательства связи с Клинтоном, поставило точку в их неприятной истории.

ФОТО: David Niviere/SIPA / David Niviere/SIPA