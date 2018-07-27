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  • Долой чопорность! Принц Гарри и Меган грубо нарушили королевский протокол

Долой чопорность! Принц Гарри и Меган грубо нарушили королевский протокол Смотрите галерею!

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Меган Маркл не зря поддерживала принца Гарри на благотворительном турнире по поло, состоявшемся вчера в Беркшире. Команда, за которую играл ее супруг, одержала победу. 

Но не сверкающий в лучах солнца кубок стал лучшей наградой для Гарри — на пьедестале Меган подарила любимому страстный поцелуй. Ну как можно не умилиться такой искренностью — настоящим чувствам никакие скучные протоколы не указ! 

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