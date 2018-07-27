Долой чопорность! Принц Гарри и Меган грубо нарушили королевский протокол Смотрите галерею!
27 июля 2018, 12:44
Меган Маркл не зря поддерживала принца Гарри на благотворительном турнире по поло, состоявшемся вчера в Беркшире. Команда, за которую играл ее супруг, одержала победу.
Но не сверкающий в лучах солнца кубок стал лучшей наградой для Гарри — на пьедестале Меган подарила любимому страстный поцелуй. Ну как можно не умилиться такой искренностью — настоящим чувствам никакие скучные протоколы не указ!