Хороша! Саския Алусалу показала, почему ее называют самой сексуальной спортсменкой Эстонии

На нем девушка позирует в спортивной одежде и демонстрирует идеальную фигуру.

A post shared by Saskia Alusalu 🇪🇪 (@saskiaalusalu) on Jul 25, 2018 at 11:59am PDT

Отметим, что свои странички в социальных сетях Саския почти полностью посвящает постам на спортивную тему, а кадры из жизни в ее профиле - редкость.

A post shared by Saskia Alusalu 🇪🇪 (@saskiaalusalu) on Jun 21, 2018 at 4:09am PDT