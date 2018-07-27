Хороша! Саския Алусалу показала, почему ее называют самой сексуальной спортсменкой Эстонии
27 июля 2018, 11:34
Обладательница четвертого места на Олимпийских играх 2018 года Саския Алусалу опубликовала в своем Instagram горячий кадр из профессиональной фотосессии.
На нем девушка позирует в спортивной одежде и демонстрирует идеальную фигуру.
Отметим, что свои странички в социальных сетях Саския почти полностью посвящает постам на спортивную тему, а кадры из жизни в ее профиле - редкость.
Тем не менее, редкую красоту девушки этим не затмить! Смотри фото!