Пт, 27.07.2018
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  • Хороша! Саския Алусалу показала, почему ее называют самой сексуальной спортсменкой Эстонии

Хороша! Саския Алусалу показала, почему ее называют самой сексуальной спортсменкой Эстонии

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Saskia Alusalu

ФОТО: Instagram

Обладательница четвертого места на Олимпийских играх 2018 года Саския Алусалу опубликовала в своем Instagram горячий кадр из профессиональной фотосессии.

На нем девушка позирует в спортивной одежде и демонстрирует идеальную фигуру. 

Отметим, что свои странички в социальных сетях Саския почти полностью посвящает постам на спортивную тему, а кадры из жизни в ее профиле - редкость. 

Тем не менее, редкую красоту девушки этим не затмить! Смотри фото! 

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