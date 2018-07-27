Папарацци подловили мировую звезду в метро – узнаешь, кто это?

Еще недавно мы видели Кэти Холмс в роскошном платье от Dior на показе в Париже, а на днях папарацци застукали звезду в нью-йоркском метро, где она, как и все остальные пассажиры, ехала куда-то по делам, устало привалившись к окну. Надо отметить, что встретить знаменитость в подземке в этом городе не такая уж редкость, да и сама Кэти уже была замечена в общественном транспорте и раньше.