Иосиф Кобзон переведeн в реанимацию в тяжeлом состоянии
27 июля 2018, 10:51
Народный артист СССР, депутат Госдумы Иосиф Кобзон переведен в реанимацию, сообщают российские СМИ.
Госпитализирован певец был несколько дней назад. Его жена уверяла, что это плановое обследование. Однако теперь отмечается, что Иосиф Кобзон в тяжелом состоянии. Он находится в отделении нейрохирургии в одной из московских больниц, передает Life.
Певец также подвергался госпитализации в конце июня. После этого, ровно месяц назад, он уверял, что чувствует себя «замечательно».