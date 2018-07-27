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Иосиф Кобзон переведeн в реанимацию в тяжeлом состоянии

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1488492 Russia, Sochi. 06/09/2013 Singer Iosif Kobzon at the closing ceremony of the 24th Kinotavr open Russian film festival. Mihail Mokrushin/RIA Novosti

ФОТО: Mihail Mokrushin / RIA NOVOSTI

Народный артист СССР, депутат Госдумы Иосиф Кобзон переведен в реанимацию, сообщают российские СМИ.

Госпитализирован певец был несколько дней назад. Его жена уверяла, что это плановое обследование. Однако теперь отмечается, что Иосиф Кобзон в тяжелом состоянии. Он находится в отделении нейрохирургии в одной из московских больниц, передает Life.

Певец также подвергался госпитализации в конце июня. После этого, ровно месяц назад, он уверял, что чувствует себя «замечательно».

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