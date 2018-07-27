78-летний Эммануил Виторган впервые показал пятимесячную дочь

Напомним, что 78-летний Эммануил Виторган и его 56-летняя супруга Ирина стали родителями 28 февраля этого года. И если у актера уже есть двое взрослых детей, то для Ирины Этель стала первым ребенком. При этом женщина утверждает, что выносила малышку самостоятельно.