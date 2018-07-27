78-летний Эммануил Виторган впервые показал пятимесячную дочь

27 июля 2018, 11:03
Актeр Эммануил Виторган поделился снимками своей дочери Этель, которой исполнилось пять месяцев. Фотографии малышки гордый отец выложил на своей странице в Instagram.
Напомним, что 78-летний Эммануил Виторган и его 56-летняя супруга Ирина стали родителями 28 февраля этого года. И если у актера уже есть двое взрослых детей, то для Ирины Этель стала первым ребенком. При этом женщина утверждает, что выносила малышку самостоятельно.
Отметим, что Эммануил Виторган впервые выкладывает фото, на котором видно лицо малышки, — ранее она всегда была повёрнута спиной к зрителям. Подписчики актёра поздравили Этель, пожелали счастья ей и её родителям, а также напомнили счастливому отцу, что теперь ему придется ставить рекорды долголетия.