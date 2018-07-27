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  • «Жара!» Мария Захарова в смелом мини устроила переполох в Баку

«Жара!» Мария Захарова в смелом мини устроила переполох в Баку

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5595756 19.07.2018 July 19, 2018. Russian Foreign Ministry spokesperson Maria Zakharova is seen here ahead of the conference of Russian ambassadors and permanent representatives abroad. Sergey Guneev / Sputnik

ФОТО: Sergey Guneev / Sputnik

Директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел России появилась на красной дорожке концерта открытия фестиваля «Жара» в Баку и произвела фурор. 

Горячие азербайджанские мужчины, привыкшие видеть женщин в платьях с закрытыми плечами и ногами, были поражены видом Марии Захаровой. Ее признали королевой красоты на этом празднике. Фото ЗДЕСЬ!

Мария Захарова выглядела столь эффектно, что затмила иных звезд, для которых подобные церемонии – привычное дело. Правда, долго не могла найти точку на красной дорожке, где надлежало стоять для эффектного кадра. «У меня просто есть своя точка, которую я хорошо знаю – на Смоленской площади, где находится МИД», – отшутилась Захарова, пишут Dni.

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