«Жара!» Мария Захарова в смелом мини устроила переполох в Баку

Горячие азербайджанские мужчины, привыкшие видеть женщин в платьях с закрытыми плечами и ногами, были поражены видом Марии Захаровой. Ее признали королевой красоты на этом празднике. Фото ЗДЕСЬ!

Мария Захарова выглядела столь эффектно, что затмила иных звезд, для которых подобные церемонии – привычное дело. Правда, долго не могла найти точку на красной дорожке, где надлежало стоять для эффектного кадра. «У меня просто есть своя точка, которую я хорошо знаю – на Смоленской площади, где находится МИД», – отшутилась Захарова, пишут Dni.