Фото: в Голливуде уничтожили звезду Трампа на Аллее славы
27 июля 2018, 9:58
На голливудской «Аллее славы» неизвестный уничтожил звезду президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил в своем Twitter журналист NBC Los Angeles Джонатан Гонсалес.
По информации журналиста издания, злоумышленник пришел на Аллею с гитарным чехлом, из которого достал кирку. После этого он принялся разносить монумент, оставив после себя крошки и пыль.
Позднее он сам вызвал полицию и скрылся с места преступления. Еще через какое-то время появилась информация, что он сдался правоохранительным органам.