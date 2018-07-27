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  • Фото: в Голливуде уничтожили звезду Трампа на Аллее славы

Фото: в Голливуде уничтожили звезду Трампа на Аллее славы

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На голливудской «Аллее славы» неизвестный уничтожил звезду президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил в своем Twitter журналист NBC Los Angeles Джонатан Гонсалес.

По информации журналиста издания, злоумышленник пришел на Аллею с гитарным чехлом, из которого достал кирку. После этого он принялся разносить монумент, оставив после себя крошки и пыль.

Позднее он сам вызвал полицию и скрылся с места преступления. Еще через какое-то время появилась информация, что он сдался правоохранительным органам.

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