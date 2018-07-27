Пт, 27.07.2018
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  • Премьера! Группа «Градусы» сняла в Таллинне остросюжетный клип

Премьера! Группа «Градусы» сняла в Таллинне остросюжетный клип Убийства, стриптизерши и погони!

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ФОТО: Кадр из видеоклипа

Съемки видеоклипа популярной российской группы проходили в Таллинне и его окрестностях. 

Море крови, сногсшибательные красотки и интересные взгляды эстонского режиссера Индрека Маасика на знакомые жителям Эстонии пейзажи – в результате видеоклип «Градусов» на песню «Она» получился настоящим блокбастером.

За грим на съемочной площадке отвечала эстонский визажист Катрин Сангла, а художником по костюмам стал стилист Анатолий Эйн. 

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