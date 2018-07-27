Премьера! Группа «Градусы» сняла в Таллинне остросюжетный клип Убийства, стриптизерши и погони!
27 июля 2018, 9:44
Съемки видеоклипа популярной российской группы проходили в Таллинне и его окрестностях.
Море крови, сногсшибательные красотки и интересные взгляды эстонского режиссера Индрека Маасика на знакомые жителям Эстонии пейзажи – в результате видеоклип «Градусов» на песню «Она» получился настоящим блокбастером.
За грим на съемочной площадке отвечала эстонский визажист Катрин Сангла, а художником по костюмам стал стилист Анатолий Эйн.
Смотрите и оценивайте новую музыкальную историю!