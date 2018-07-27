Это затмение повлияет на судьбу каждого знака Зодиака! Вот что нельзя делать целый день

Как сообщает Santé+, это будет самое долгое затмение за 100 лет — 103 минуты.

Этот период всегда наступает в полнолуние, поэтому он внесёт кардинальные перемены в жизнь каждого знака Зодиака. Лунное затмение совпадёт по времени с великим противостоянием Марса. Астрологи говорят, что каждому знаку суждено пройти через испытания.

Июльское полнолуние называют ещё Кровавой Луной, а затмение проходит на 4 градусах Водолея, когда полная Луна противостоит Солнцу во Льве. Основные его темы: личные отношения, творчество, а также дом и семья.

Негативные аспекты Луны и Марса с Ураном в Тельце подчёркивают нестабильность текущего момента. Многими из нас овладевает сильное желание освободиться от ограничений и восстать против сложившегося порядка вещей. Появляется склонность действовать опрометчиво, не обращая внимания на последствия, что может создать большие проблемы.

Воздействие Луны в соединении с Марсом порождает сложные эмоции, и их нелегко контролировать. Как результат, не исключена напряжённость в отношениях, а также тревожность, вызванная скрытыми в подсознании страхами.

Марс является ретроградным, так что нужно дважды подумать, прежде чем что-либо предпринять. Радикальные перемены лучше отложить на другое время, поскольку июльское лунное затмение не поддерживает резкие изменения, особенно во взаимоотношениях с близкими людьми.

Полная Луна и Марс могут подталкивать к безрассудным действиям из-за напряжённого аспекта с Ураном. Сохранять спокойствие особенно важно.

Если вы испытываете раздражительность — это сигнал, что нужно отступить и попытаться расслабиться. В противном случае вы потеряете самообладание и будете вести себя иррационально.

Если не можете успокоиться, попробуйте реализовать себя в какой-либоактивной деятельности — например, заняться уборкой дома или отправиться на прогулку.

Не рекомендуется планировать ничего важного (переговоры, ответственные мероприятия, поездки и пр.), лучше заниматься обыденными делами. Хорошо посвятить время медитации, чтобы осмыслить события прошлого и определить планы на будущие.

Специалисты говорят, что Лунное затмение ни для кого не пройдёт бесследно, поэтому стоит придерживаться определённых запретов, чтобы не усугубить ситуацию:

нежелательно находиться на улице непосредственно в период затмения;

в период затмения не стоит ругаться и выяснять отношения, иначе можно окончательно их испортить;

стоит воздержаться от принятия важных решений и заключения сделок;

нельзя оправляться в длительные путешествия;

не рекомендуется садиться за руль.

Как пережить перемены, которые несёт Кровавая Луна?

Используйте техники релаксации типа йоги и медитации.

Следите за питанием и ешьте продукты, богатые магнием (бананы, орехи, авокадо), потому что они способствуют расслаблению.

Выспитесь не менее 8 часов, чтобы меньше стрессовать.

Не принимайте поспешных решений в течение двух недель после затмения.

Слушайте спокойную музыку и очищайте атмосферу в доме с помощью эфирных масел.