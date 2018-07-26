Фото: Дмитрий Маликов впервые показал лицо подросшего сына

На свей официальной страничке в социальной сети Instagram Дмитрий Маликов опубликовал новое фото, на котором запечатлен держащим своего сына Марка, пишет Дни.ру. В подписи к фото артист прокомментировал шумиху, которая недавно поднялась вокруг него. "Вчера в моем твиттере не понятно как появившаяся, и кем написанная глупость, всколыхнула интернет пространство. Что это было я не понимаю, но это выскочило на моей странице... Люди, живите настоящим, не иллюзорным! Всех люблю! Простите, если кому невольно доставил неприятные эмоции) Спасибо за поздравления Марка с полугодовалым юбилеем! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)" – написал Маликов.