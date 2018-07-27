Звезды КВН требуют линчевать убийцу жены своего коллеги

Жену артиста сбили на пешеходном переходе на глазах у полуторагодовалой дочери, которая находилась на руках отца. Мария от полученных травм погибла на месте.

Коллегу решили поддержать в страшном горе Екатерина Варнава, Марина Федункив, Ольга Картункова, Иван Абрамов и другие звезды КВН. Они сообщили в Instagram подробности жуткого ДТП.

A post shared by КАТЯ ВАРНАВА (@kativarnava) on Jul 25, 2018 at 12:42am PDT

"Масса очевидцев, в том числе Егор, видели, что водитель был пьян, но результаты экспертиз признали, что он был трезв. Есть вероятность, что он вообще уйдет от ответственности или наказание будет минимальным", – написала в своем микроблоге Варнава. Он опубликовала видеозапись ЧП.

Лебедев регулярно нарушал ПДД. Репутация в городе у него не лучшая, но мужчине всегда удавалось уйти от ответственности.

A post shared by Егор Олегович Кирильчик (@kirilchik_egor_chik) on Nov 8, 2016 at 3:00am PST

Как писали Dni.Ru, свидетели ДТП отметили: Кирильчик, поняв, что жена умерла, попытался наброситься на водителя с кулаками. Горожане сообщили, что Лебедев в тот же день лег на лечение в отделение неврологии.