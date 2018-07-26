СМИ высмеяли дешевое платье первой леди США Мелании Трамп

Пристальное внимание было приковано к первой леди США. Для публичного выхода она выбрала темно-синее полосатое платье Polo Ralph Lauren, которое на сайте производителя стоит всего-то 200 долларов. Образ она дополнила темно-синими туфлями на шпильке Manolo Blahnik и очками Gucci.

ФОТО: Carolyn Kaster / AP

Наряд выглядит довольно просто и со вкусом. Хоть в Сети Меланью Трамп уже расхвалили за дешевое по американским меркам платье, журналисты отнеслись к такому гардеробу довольно скептически.

ФОТО: MARY F. CALVERT / REUTERS

Кстати говоря, супруга президента Соединенных Штатов делает ставку на бюджетный вариант одежды не впервые.

ФОТО: Carolyn Kaster / AP