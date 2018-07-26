СМИ высмеяли дешевое платье первой леди США Мелании Трамп

Только супруги Трамп вернулись из европейского турне длиною в несколько недель, как сразу же окунулись в работу в родной Америке. Вчера они отправились в очередную деловую поездку.
Пристальное внимание было приковано к первой леди США. Для публичного выхода она выбрала темно-синее полосатое платье Polo Ralph Lauren, которое на сайте производителя стоит всего-то 200 долларов. Образ она дополнила темно-синими туфлями на шпильке Manolo Blahnik и очками Gucci.
Наряд выглядит довольно просто и со вкусом. Хоть в Сети Меланью Трамп уже расхвалили за дешевое по американским меркам платье, журналисты отнеслись к такому гардеробу довольно скептически.
Кстати говоря, супруга президента Соединенных Штатов делает ставку на бюджетный вариант одежды не впервые.
После этого первая леди полетела в Нэшвилл, штат Теннесси, чтобы посетить госпиталь для детей с неонатальным абстинентным синдромом. Дети могут получить такой синдром, если мать во время беременности принимает вещества, вызывающие привыкание.