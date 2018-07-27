Лучший продукт на ужин, который поможет сладко спать

Ни для кого не должно быть секретом, что от того, как много и когда вы принимаете пищу вечером, зависит качество вашего сна. Но знаете ли вы о том, что существует один очень простой продукт питания, который поможет получать заветные восемь часов качественного сна по ночам? Речь идет о куриных яйцах, которые большинство из нас употребляют на завтрак. Диетологи настоятельно советуют перенести прием яиц на вечернее время, поскольку они являются натуральными успокоительными. Дело в том, что яйца, а точнее, яичные белки, помогают организму приготовиться ко сну за счет стимулирования производства гормона мелатонина. Именно он и вызывает ощущение сонливости, пишет Medikforum.

Кроме того, яйца считаются богатым источником аминокислоты триптофана, а значит, этот продукт помогает лучше и дольше спать, отдавая мозгу приказ снизить активность в ночное время. В целом, здоровая диета является ключевым фактором нормального сна по ночам. Яйца не только помогают повысить качество и продолжительность сна, но также предотвращают прибавку веса, замедляют старение и уменьшают уровень стресса. При этом очень важно употреблять именно оптимальное количество яиц. Два яйца в день считаются тем самым объемом, который поможет нам нормально спать.