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  • «Вывозили на каталке»: сообщили о госпитализации Иосифа Кобзона

«Вывозили на каталке»: сообщили о госпитализации Иосифа Кобзона

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MOSCOW, RUSSIA - MAY 28, 2018: Singer Iosif Kobzon, first deputy chairman of the Russian State Duma's Culture Committee, president and artistic director of the Institute of Theatrical Art, during a press conference on the Second BRICS International Festival of Theatre Schools. Sergei Savostyanov/TASS

ФОТО: Sergei Savostyanov / Sergei Savostyanov/TASS

На протяжении последних месяцев поговаривали об ухудшении здоровья знаменитого певца. Супруга Иосифа Кобзона отказалась комментировать слухи о том, что ее муж находится в больнице. При этом Нелли Кобзон и не опровергла данную информацию, передает Starhit.

Этим утром по Сети разлетелся скрин сообщения, на котором анонимный источник рассказывает о срочной госпитализации Иосифа Кобзона. 80-летний мэтр эстрады уже много лет борется с раком, но глядя на улыбающегося с экранов певца невозможно было и представить, что преимущества в этом сражении на стороне болезни.

По слухам, сейчас Иосиф Давыдович находится в одной из столичных клиник и уже не встает с постели. «Кобзон Иосиф Давыдович вообще слег, сегодня на каталке вывозили его», – поделился очевидец.

Супруга артиста не стала опровергать новость об ухудшении состояния здоровья мужа, но и вдаваться в подробности не стала. «Я на такие вопросы ответов не даю», – заявила жена артиста «СтарХиту».

ФОТО: Mikhail Metzel / Mikhail Metzel/TASS

Попытки дозвониться до самого Кобзона, который прежде всегда отвечал на телефонные звонки, оказались безуспешными. Его пресс-секретарь Варвара Анатольевна в разговоре со «СтарХитом» подтвердила, что сейчас состояние артиста действительно далеко от идеала.

«Он нездоров, но ничего из ряда вон выходящего у нас не происходит», – сообщила представитель артиста.

Иосиф Кобзон более 13 лет борется с онкологическим заболеванием. В программе «Пусть говорят» он признался, что с этим недугом также столкнулись и его знаменитые коллеги. Певец призвал всех регулярно проходить обследования, чтобы не допустить развития страшных болезней.

«Не кажется ли вам странным, что интеллектуальных, известных людей так часто убивает онкология? Я призываю всех, как можно чаще проходить обследование. Это то заболевание, которое не терпит самодеятельности, оно требует профессионального ухода и наблюдения. Многие спрашивали, как родные Вали Юдашкина могли пропустить распространение метастаз? А он не наблюдался. Если бы Валентин заскочил в больницу всего на полтора-два часа, сдал бы анализы, проблем бы не было. Но нам ведь всегда некогда», — рассуждал Кобзон.

Кобзон считает, что болезни не стоит бояться, ведь ее можно побороть, если вовремя начать лечение. «Я помню, как мне поставили диагноз, и я боялся рассказать о нем жене. Однако Нелли сразу сказала, что мы будем лечиться, и все обойдется. Потом была операция в Германии. Вообще я против того, чтобы лечиться за границей», – вспоминал артист. 

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