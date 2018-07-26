Ученые рассказали, когда люди станут бессмертными

Технологии машинного обучения выходят на новый уровень. Именно нейросети помогут учёным сделать точную копию и "перенести" разум человека после смерти в тело роботизированного устройства, пишетTimeGuide. Именно в таком векторе развития человечества британский футуролог Йен Пирсон, ранее выступивший за скорое начало половых контактов между человеком и роботом.

Однако Пирсон уверен, у такой технологии есть свои "подводные камни". По мнению футуролога, из-за быстрого развития технологии искусственного интеллекта после переноса разума человека в тело робота, двум "системам управления" будет трудно сосуществовать в одном цифровом пространстве, и разум людей может стать "заложником" искусственного интеллекта.