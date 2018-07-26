Фото: с тощей Милы Кунис сползло платье и оголило вялую грудь

Заметно исхудавшая 34-летняя мать двоих детей появилась на красной дорожке в алом платье с глубоким декольте. Однако роскошный наряд сыграл с артисткой злую шутку.

Платье еле-еле держалось на маленькой груди кинодивы, к которой та обычно старается не привлекать внимания, выбирая закрытые наряды, пишет Daily Mail. Фотографы запечатлели, как оно сползло, обнажив вялый бюст Милы. Однако Кунис не смутилась и продолжила позировать, ослепительно улыбаясь.

ФОТО: FGLOS / AXELLE/BAUER-GRIFFIN/MEGA

К слову, в повседневной жизни звезда Голливуда предпочитает футболки и джинсы. Поклонники считают, что это простит актрису, воплощающую на экране романтические образы. Впрочем, внешний вид звезды не волнует ее избранника: Эштон Катчер любит Милу за богатый внутренний мир.