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  • Фото: с тощей Милы Кунис сползло платье и оголило вялую грудь

Фото: с тощей Милы Кунис сползло платье и оголило вялую грудь

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В США прошла премьера боевика "Шпион, который меня кинул", где главную роль исполнила Мила Кунис. На презентации фильма актрису ждал грандиозный модный провал, пишет Дни.ру.

Заметно исхудавшая 34-летняя мать двоих детей появилась на красной дорожке в алом платье с глубоким декольте. Однако роскошный наряд сыграл с артисткой злую шутку.

Платье еле-еле держалось на маленькой груди кинодивы, к которой та обычно старается не привлекать внимания, выбирая закрытые наряды, пишет Daily Mail. Фотографы запечатлели, как оно сползло, обнажив вялый бюст Милы. Однако Кунис не смутилась и продолжила позировать, ослепительно улыбаясь. 

ФОТО: FGLOS / AXELLE/BAUER-GRIFFIN/MEGA

К слову, в повседневной жизни звезда Голливуда предпочитает футболки и джинсы. Поклонники считают, что это простит актрису, воплощающую на экране романтические образы. Впрочем, внешний вид звезды не волнует ее избранника: Эштон Катчер любит Милу за богатый внутренний мир.

Среди звезд, посетивших премьеру фильма, были замечены Шэрон Стоун, Джастин Теру, Кейт Маккиннон, Сэм Хьюэн, Иванна Сахно. В России в широкий прокат лента выйдет 9 августа.

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