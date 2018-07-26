Галерея: подвыпившая дочь Трампа стала жертвой папарацци
26 июля 2018, 13:50
Дочь президента США, студентка юридического факультета Тиффани Трамп попала под объективы светских фотографов во время отдыха в Лондоне.
Папарации заметили Тиффани во время вечерней проуглки по эксклюзивным клубам вместе с ее матерью, актрисой Марлой Мейплз (54). Сначала женщины посетили The Arts Club, а потом отправились в ресторан латиноамериканской кухни MNKY HSE.
На снимках заметно, что в тот вечер Тиффани не ограничивала себя в алкоголе. Пошатывающуюся дочь американского президента удерживала от падений ее мать и телохранители.
Дональд Трамп был женат трижды и стал отцом пятерых детей — Дональда (40), Иванки (36), Эрика (34), Тиффани (24) и Барона (12).