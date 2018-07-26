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  • Галерея: подвыпившая дочь Трампа стала жертвой папарацци

Галерея: подвыпившая дочь Трампа стала жертвой папарацци

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Дочь президента США, студентка юридического факультета Тиффани Трамп попала под объективы светских фотографов во время отдыха в Лондоне.

Папарации заметили Тиффани во время вечерней проуглки по эксклюзивным клубам вместе с ее матерью, актрисой Марлой Мейплз (54). Сначала женщины посетили The Arts Club, а потом отправились в ресторан латиноамериканской кухни MNKY HSE.

На снимках заметно, что в тот вечер Тиффани не ограничивала себя в алкоголе. Пошатывающуюся дочь американского президента удерживала от падений ее мать и телохранители.

Дональд Трамп был женат трижды и стал отцом пятерых детей — Дональда (40), Иванки (36), Эрика (34), Тиффани (24) и Барона (12).

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