Не верю, что ей 50 лет! Очаровательная Кайли Миноуг украсила собой Венецию

50-летняя австралийская певица Кайли Миноуг перед концертом прогулялась по Венеции, где прокатилась на водном такси и пообщалась с поклонниками. Снимки были сделаны днем 25 июля, но поклонники в Сети уже успели восхититься внешним видом артистки.
Напомним, не так давно стало известно, что у Кайли Миноуг появился новый спутник. Им оказался 43-летний креативный директор британского GQ Пол Соломонс. Снимок двух влюбленных опубликован в Instagram артистки.
На фото она запечатлена вместе с Полом Соломонсом на фоне нью-йоркских небоскребов.
Как рассказали источники газеты The Sun, Соломонс познакомился с певицей в феврале этого года через общих друзей. Пара быстро начала сближаться, но стремилась сохранить свои отношения в секрете. К тому же сама Миноуг не торопилась сразу вступать в серьезные отношения, поскольку была всё еще уязвима после предыдущего разрыва с актером Джошуа Сассом.