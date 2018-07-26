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  • Не верю, что ей 50 лет! Очаровательная Кайли Миноуг украсила собой Венецию

Не верю, что ей 50 лет! Очаровательная Кайли Миноуг украсила собой Венецию ФОТО!

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50-летняя австралийская певица Кайли Миноуг перед концертом прогулялась по Венеции, где прокатилась на водном такси и пообщалась с поклонниками. Снимки были сделаны днем 25 июля, но поклонники в Сети уже успели восхититься внешним видом артистки. 

ФОТО: Vida Press

Напомним, не так давно стало известно, что у Кайли Миноуг появился новый спутник. Им оказался 43-летний креативный директор британского GQ Пол Соломонс. Снимок двух влюбленных опубликован в Instagram артистки. 

На фото она запечатлена вместе с Полом Соломонсом на фоне нью-йоркских небоскребов.

Как рассказали источники газеты The Sun, Соломонс познакомился с певицей в феврале этого года через общих друзей. Пара быстро начала сближаться, но стремилась сохранить свои отношения в секрете. К тому же сама Миноуг не торопилась сразу вступать в серьезные отношения, поскольку была всё еще уязвима после предыдущего разрыва с актером Джошуа Сассом.

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