Не верю, что ей 50 лет! Очаровательная Кайли Миноуг украсила собой Венецию

Напомним, не так давно стало известно, что у Кайли Миноуг появился новый спутник. Им оказался 43-летний креативный директор британского GQ Пол Соломонс. Снимок двух влюбленных опубликован в Instagram артистки.

Как рассказали источники газеты The Sun, Соломонс познакомился с певицей в феврале этого года через общих друзей. Пара быстро начала сближаться, но стремилась сохранить свои отношения в секрете. К тому же сама Миноуг не торопилась сразу вступать в серьезные отношения, поскольку была всё еще уязвима после предыдущего разрыва с актером Джошуа Сассом.