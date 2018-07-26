Девушка с перерезанным горлом выскочила на улицу из люкса, где отрывался боксер

Шона проводила ночь в президентском люксе стоимостью около 900 долларов в отеле Hilton в Большом Манчестере, Англия. Там она и ещё несколько человек отмечали день рождения профессионального боксера Джо Эко.

Утром очевидцы сняли, как девушка выбежала из здания в окровавленном халате с широким порезом на шее, а потом её нашли лежащей на дороге, пишет Daily Mail. Несколькими часами ранее она ещё весело танцевала на вечеринке, полной алкоголя. Хотя, по словам друга семьи Шоны, она туда идти не хотела. А один из родственников высказался о компании достаточно резко, назвав участников вечеринки отбросами.

Вслед за этим в пятизвездочный отель прибыла полиция. По подозрению в покушении на убийство задержали шесть человек, включая двух сестер, которым 17 и 20 лет. Позже их отпустили под залог.

Наконец молчание нарушил боксёр Джо Эко, также известный как Опасный Джо. У себя в "инстаграме" он выложил ролик, где рассказал свою версию событий. Он заявил, что их задержали по другой статье и отпустили без залога, так как никто из подозреваемых не виновен в том, что произошло.

"В честь моего дня рождения была небольшая вечеринка, и что-то пошло не так. Но это никак не связано со мной или моими друзьями", - рассказал боксер.