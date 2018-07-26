Вентилятор в спальне ночью – очень плохая идея!

В летнюю жару многие из нас прибегают к помощи вентиляторов, которые мы устанавливаем в спальне. Ученые подчеркивают, что из-за этих устройств выраженность аллергий может стать более сильной.
Летом многие люди активно пользуются вентиляторами, особенно по ночам, ведь спать в душной комнате на липких простынях не очень-то приятно. Тем более что если верить экспертам, наиболее комфортной для сна является температура воздуха между 16С и 18С. Однако некоторые специалисты в области аллергии подчеркивают, что вентилятор в спальне – это не очень хорошая идея, так как из-за него мы можем почувствовать себя нехорошо. В частности, эти устройства, разгоняющие воздух, могут вызвать приступы аллергии, астмы и сухости глаз, пишет Medikforum.
Всe дело в том, что вентиляторы вместе с воздухом прокачивают по комнате пыль и пыльцу. И если вы уязвимы перед этими раздражителями, то вентилятор вам однозначно не подходит. Речь идет, как о переносном, так и о стационарном вентиляторе, крепящемся к потолку. Для того, чтобы спастись от жары в помещение без кондиционера, попробуйте тщательно зашторивать окна в течение всего солнечного дня. Не открывайте окна и двери, не пропускайте в комнату жаркий воздух. Обязательно пейте как можно больше прохладной воды вместо кофе или алкоголя.
Чем чаще вы делаете уборку в помещении, включая и влажную, тем меньше там возможных раздражителей, и тем менее опасным будет работа вентилятора. Однако помните о том, что постоянно направленный на вас поток воздуха может спровоцировать сухость глаз, что вызовет раздражение. А если вы носите контактные линзы во сне, то это станет еще большей проблемой. Кроме того, вентиляторы могут вызывать сухость во рту, горле и носу, также приводящую к раздражению синусов и заставляющую организм производить большее количество слизи.