Вентилятор в спальне ночью – очень плохая идея!

Летом многие люди активно пользуются вентиляторами, особенно по ночам, ведь спать в душной комнате на липких простынях не очень-то приятно. Тем более что если верить экспертам, наиболее комфортной для сна является температура воздуха между 16С и 18С. Однако некоторые специалисты в области аллергии подчеркивают, что вентилятор в спальне – это не очень хорошая идея, так как из-за него мы можем почувствовать себя нехорошо. В частности, эти устройства, разгоняющие воздух, могут вызвать приступы аллергии, астмы и сухости глаз, пишет Medikforum.

Всe дело в том, что вентиляторы вместе с воздухом прокачивают по комнате пыль и пыльцу. И если вы уязвимы перед этими раздражителями, то вентилятор вам однозначно не подходит. Речь идет, как о переносном, так и о стационарном вентиляторе, крепящемся к потолку. Для того, чтобы спастись от жары в помещение без кондиционера, попробуйте тщательно зашторивать окна в течение всего солнечного дня. Не открывайте окна и двери, не пропускайте в комнату жаркий воздух. Обязательно пейте как можно больше прохладной воды вместо кофе или алкоголя.