Так и не спела, но себя показала! Смотрите на самую экстравагантную гостью «Рандеву» в Юрмале

Одной из самых экстравагантных и ярких участниц фестиваля «Лайма. Рандеву. Юрмала» стала модель и певица из Украины по имени Ангела.
Высокая стройная блондинка, по мнению многих, очень похожая на куклу Барби, сразу обратила на себя внимание представителей СМИ. Сначала она впечатлила публику свадебным платьем со шлейфом, а после сменила не один откровенный наряд. При этом девушка активно позировала фотографам и делала совместные снимки со знаменитостями.
В первый день Ангела рассказала журналистам, что выйдет на сцену с сольным номером 21 июля, но в итоге премьера так и не состоялась.
Ну что ж, как поет «украинская Барби», мы на сей раз не услышали (а может, и к лучшему?!), однако свою долю славы она все же получила - не зря так наряжалась и мелькала перед объективами!
Смотрите, какими нарядами экстравагантная блондинка радовала фотографов и журналистов за кулисами фестиваля!