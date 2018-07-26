Так и не спела, но себя показала! Смотрите на самую экстравагантную гостью «Рандеву» в Юрмале

Высокая стройная блондинка, по мнению многих, очень похожая на куклу Барби, сразу обратила на себя внимание представителей СМИ. Сначала она впечатлила публику свадебным платьем со шлейфом, а после сменила не один откровенный наряд. При этом девушка активно позировала фотографам и делала совместные снимки со знаменитостями.

A post shared by АНГЕЛА ❤️ (@_angela.official_) on Jul 21, 2018 at 7:32am PDT

В первый день Ангела рассказала журналистам, что выйдет на сцену с сольным номером 21 июля, но в итоге премьера так и не состоялась.

Ну что ж, как поет «украинская Барби», мы на сей раз не услышали (а может, и к лучшему?!), однако свою долю славы она все же получила - не зря так наряжалась и мелькала перед объективами!

A post shared by АНГЕЛА ❤️ (@_angela.official_) on Jul 21, 2018 at 7:23am PDT

Смотрите, какими нарядами экстравагантная блондинка радовала фотографов и журналистов за кулисами фестиваля!