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  • Фото: Кейт Пентус-Розиманнус нюхает помидоры на рынке у Балтийского вокзала

Фото: Кейт Пентус-Розиманнус нюхает помидоры на рынке у Балтийского вокзала

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Keit Pentus-Rosimannus

ФОТО: Konstantin Sednev

У эстонского политика есть свой ритуал при покупке овощей и фруктов. 

Кейт Пентус-Розиманнус поделись в социальных сетях летним кадром. Перед покупкой помидоров, политик их щупает и нюхает. Впрочем, именно так советуют выбирать фрукты и овощи специалисты. Если помидоры не пахнут помидорами, то вкус тоже вряд ли впечатлит.

«Это возьмем! Пахнет как настоящий», – подписала Пентус свой снимок с помидором на рынке.

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