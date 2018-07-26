Фото: Кейт Пентус-Розиманнус нюхает помидоры на рынке у Балтийского вокзала
26 июля 2018, 9:49
У эстонского политика есть свой ритуал при покупке овощей и фруктов.
Кейт Пентус-Розиманнус поделись в социальных сетях летним кадром. Перед покупкой помидоров, политик их щупает и нюхает. Впрочем, именно так советуют выбирать фрукты и овощи специалисты. Если помидоры не пахнут помидорами, то вкус тоже вряд ли впечатлит.
«Это возьмем! Пахнет как настоящий», – подписала Пентус свой снимок с помидором на рынке.