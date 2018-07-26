Фото: Кейт Пентус-Розиманнус нюхает помидоры на рынке у Балтийского вокзала

Кейт Пентус-Розиманнус поделись в социальных сетях летним кадром. Перед покупкой помидоров, политик их щупает и нюхает. Впрочем, именно так советуют выбирать фрукты и овощи специалисты. Если помидоры не пахнут помидорами, то вкус тоже вряд ли впечатлит.