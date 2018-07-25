47-летняя Цой показала роскошное тело в купальнике

На снимке Анита Цой в синем слитном купальнике позирует на яхте. Пользователи соцсети отметили, что знаменитость выглядит намного моложе своих лет и будто не стареет.

"Ты красива как в 25 лет, как это у тебя получается?", "Шикарная леди", "Аня, выглядите супер! Как девочка молоденькая", "Вижу 30-летнюю красотку и не больше", "Сразу видно: диета и сила воли сотворяют чудеса", – прокомментировали пост Цой поклонники. Также Анита старается делиться с ними своими секретами красоты.

A post shared by Anita Tsoy (@anitatsoy) on Jul 24, 2018 at 5:43pm PDT

Певица даже завела отдельный блог, в котором рассказывает, как ей удается бороться с лишними килограммами и ухаживать за собой. Кроме того, певица делится рецептами блюд и призывает всех внимательно следить за своим здоровьем.

Ранее артистка не раз признавалась в том, что всю сознательную жизнь борется с лишним весом. После родов певица сильно располнела и долгое время не могла похудеть. Пришла в форму певица ради супруга – политика и журналиста Сергея Цоя.