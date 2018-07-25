Строго 18+! Кэти Прайс устроила такое эротическое шоу на пляже, что мы даже не можем показать вам все фото

Кэти Прайс увеличила себе грудь едва закончив среднюю школу и занявшись модельным бизнесом. Сейчас ей 40 лет, она была несколько раз замужем и родила 5-х детей, но её искусственная грудь по прежнему в прекрасной форме.

Это она и продемонстрировал на отдыхе в Тайланде, где скинув верх своего белоснежного купальника, предавалась радостям жизни со своим приятелем.