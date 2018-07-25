Ср, 25.07.2018
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  • Строго 18+! Кэти Прайс устроила такое эротическое шоу на пляже, что мы даже не можем показать вам все фото

Строго 18+! Кэти Прайс устроила такое эротическое шоу на пляже, что мы даже не можем показать вам все фото

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Британская модель, актриса и писатель  Кэти Прайс решила заняться любовными забавами несмотря на то, что за ней наблюдали фотокамеры папарацци.

Кэти Прайс увеличила себе грудь едва закончив среднюю школу и занявшись модельным бизнесом. Сейчас ей 40 лет, она  была несколько раз замужем и родила 5-х детей, но её искусственная грудь по прежнему в прекрасной форме.

Это она и продемонстрировал на отдыхе в Тайланде, где скинув верх своего белоснежного купальника, предавалась радостям жизни со своим приятелем.

Не все из сделанных папарацци снимков мы можем вам показать, но, поверьте нам на слово, парочка нисколько не стеснялась фотографов. 

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