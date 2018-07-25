Не мыла фрукты. Сотня личинок поселилась в мозгу восьмилетней девочки

Родители предпочли скрыть имя ребeнка. Восьмилетняя девочка страдала от сильных головных болей и эпилептических припадков. Родители отвели ее к врачам, которые сделали вывод, что у нее киста. Ребёнку прописали высокую дозу стероидов, однако от лекарств стало только хуже. Боли не прошли, девочка набрала 20 килограммов и потеряла возможность ходить. Кроме того, стали наблюдаться проблемы с дыханием.

Ещё через полгода родители отвели дочку к другому доктору. Как оказалось, девочка страдает цистицеркозом головного мозга. Возбудитель болезни — личинки свиного цепня. Считается, что яйца перемещались через кровоток в мозг из ее желудка после того, как она съела немытые фрукты, овощи или недоваренную свинину.