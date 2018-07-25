Не мыла фрукты. Сотня личинок поселилась в мозгу восьмилетней девочки

В мозге восьмилетней девочки из Нью-Дели, Индия, которая ела немытые фрукты, поселилось около 100 личинок червей. Об этом сообщает Лайф со ссылкой на Health Medicine Network.
Родители предпочли скрыть имя ребeнка. Восьмилетняя девочка страдала от сильных головных болей и эпилептических припадков. Родители отвели ее к врачам, которые сделали вывод, что у нее киста. Ребёнку прописали высокую дозу стероидов, однако от лекарств стало только хуже. Боли не прошли, девочка набрала 20 килограммов и потеряла возможность ходить. Кроме того, стали наблюдаться проблемы с дыханием.
Ещё через полгода родители отвели дочку к другому доктору. Как оказалось, девочка страдает цистицеркозом головного мозга. Возбудитель болезни — личинки свиного цепня. Считается, что яйца перемещались через кровоток в мозг из ее желудка после того, как она съела немытые фрукты, овощи или недоваренную свинину.
Девочке прописали курс лекарств, после чего она сбросила вес и стала вновь двигаться. Через некоторое время она вернулась в школу.