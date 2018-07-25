Что меня укусило? Как выглядят укусы семи разных видов насекомых

A post shared by ЯжеРЫБАК (@russianfishingblog) on Apr 8, 2018 at 2:59pm PDT

Обнаружить на своей коже зудящую или пульсирующую болью ранку всегда жутковато, особенно если вы не знаете, какое крошечное существо сделало это. Но не стоит паниковать! Большинство укусов насекомых совсем не опасны для здоровья и жизни людей. Они безвредны и быстро заживают.

Однако укусы ряда беспозвоночных членистоногих (таких, как рыжие лесные муравьи, осы, шершни и пчелы) могут вызывать сильную боль или даже серьезную аллергическую реакцию. А попадание в организм яда некоторых видов пауков и вовсе требует неотложной медицинской помощи!

Зная, как выглядит укус того или иного насекомого, можно самостоятельно оценить серьезность ситуации.

Мини-шпаргалка для тех, кого покусали

1. Клопы

A post shared by ⚠⚠Как вывести клопов самому⚠⚠ (@alena1464m) on Aug 23, 2015 at 12:04am PDT

Эти насекомые оставляют небольшие ранки на коже. Обычно они просто красные и зудящие, но у аллергиков могут вызвать серьезную аллергическую реакцию — опухание и даже волдыри. Первая помощь: первым делом хорошенько вымойте место покусов с мылом. Неплохо также принять противовоспалительное или антигистаминное средство.

2. Пчелы и осы

A post shared by МЫ ПРОСНУЛИСЬ, А ВЫ?! (@_vaselina_) on Jul 18, 2016 at 5:09am PDT

Укусы этих насекомых вызывают покраснение и опухание кожи с белым пятном посередине. Сам по себе пчелиный яд не опасен, хотя и крайне болезнен. Однако если у вас есть на него аллергия, то нужно сразу же обращаться к врачу.

Яд ос еще более токсичен. Отек Квинке после нападения этого насекомого возникает в 2-3 раза чаще, чем после укуса пчелы.

Первая помощь: чтобы снять припухлость и боль, обработайте укус уксусом или лимонным соком (яд насекомых нейтрализует кислота), а затем приложите лед. Если под кожей осталось жало, удалите его пинцетом.

3. Блохи

A post shared by Юлия Георгиевна Негода (@yuliyanegoda) on May 30, 2018 at 3:43am PDT

Укусы блох оставляют сильный зуд. Чаще всего они встречаются на лодыжках и ногах. Обычно блошиные укусы появляются группками и напоминают мелкие красные пупырышки.

Первая помощь: ни в коем случае расчесывайте кожу, чтобы не занести инфекцию! Укусы нужно промыть водой с мылом, а затем намазать цинковым кремом (либо любым другим средством, снимающим зуд).

4. Комары

A post shared by Sofya Linnikova (@linnikova.s) on Jul 2, 2018 at 3:41am PDT

Эти насекомые оставляют после себя на коже зудящую розовую шишку. Серьезная аллергическая реакция возникает довольно редко. Первая помощь: обычно никаких особых мер принимать не нужно. Можно намазать место укуса успокаивающей мазью.

5. Пауки

A post shared by Artem Tihonov (@_astihonov_) on Jul 2, 2017 at 11:45pm PDT

В зависимости от вида, укус этих насекомых вызывает либо незначительные симптомы (такие как покраснение кожи, отек и локализованная боль), либо очень серьезные проблемы, требующие неотложной помощи.

Первая помощь: промойте место укуса водой с мылом, приложите лед и примите обезболивающее или антигистаминное средство (при необходимости). Если имеются все основания подозревать, что паук - ядовитый, то обратитесь к врачу как можно скорее!

6. Клещи

A post shared by Татьяна Васильева (@vasilevatatianavladimirovna) on Jul 21, 2018 at 12:46pm PDT

Эти паразиты могут быть очень опасны для человека, поскольку нередко являются разносчиками крымской геморрагической лихорадки и болезни Лайма. Их укусы оставляют на коже сыпь, которая выглядит как расширяющаяся воронка, похожая на глаз.

Обычно клещу-переносчику инфекции требуется до 48 часов, чтобы заразить человека вирусом, поэтому всегда проверяйте себя после возвращения из леса.

Первая помощь: обнаружив паразита на своем теле, необходимо удалить его как можно скорее с помощью пинцета. Для этого подцепите клеща как можно ближе к коже и плавно потяните вверх. Затем тщательно промойте место укуса водой с мылом.

7. Муравьи

A post shared by Мария (@maryrebenko) on Jul 6, 2018 at 9:11am PDT

Укусы некоторых видов муравьев (например, рыжих лесных) содержат яд, вызывающий у человека сильный зуд, а также воспаление и раздражение кожи. Если появились волдыри, то лопать их нельзя, иначе можно занести инфекцию.