Упс! Фото Мелании Трамп с задранной юбкой разлетелись по Сети

Во вторник, 24 июля, первая леди США посетила детскую больницу в Нэшвилле, штат Теннесси, в рамках ее кампании «Быть лучше». Для выхода в свет Мелания Трамп выбрала серо-белое платье с большим поясом с квадратной пряжкой и соответствующими туфлями от Louboutin. Однако первая леди не рассчитала на такую погоду, а потому её застал сильный порыв ветра, который и задрал пышное платье, когда супруга президента поднималась на борт военного самолета.