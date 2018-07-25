Сапожник без лифчика. Пэрис Джексон показала новые татуировки

20-летняя Пэрис Джексон снялась для рекламной кампании коллаборации брендов RE/DONE и Weejuns. Звезда, которая совсем недавно призналась в своей бисексуальности, позировала топлес и совершенно не стеснялась камеры. Автором съёмки стал немецкий фотограф Юрген Теллер, известный своей работой со многими знаменитостями, в частности Ким Кардашьян и Канье Уэстом, сообщает Page Six.

ФОТО: CJMAR / RE-DONE/Juergen Teller/MEGA

На фотографиях Пэрис поочерёдно прикрывает грудь лоферами, оставляя места, чтобы разгуляться фантазии поклонников. В частности, на некоторых снимках грудь девушки прикрывает лишь один ботинок, и тут трудно остаться равнодушным.

ФОТО: CJMAR / RE-DONE/Juergen Teller/MEGA

Кроме того, благодаря съёмке удалось разглядеть новые татуировки дочери Майкла Джексона, которых насчитывается уже более 50. Так, например, на груди нарисованы символы чакры, а на правом бицепсе изображена змея в стиле американской группы Mötley Crüe.