Умер актер сериала «Счастливы вместе» Ему и 40 лет не было...
25 июля 2018, 11:13
Российский актер театра и кино Александр Исаков скончался в больнице на сороковом году жизни. Об этом во вторник, 24 июля, сообщается на сайте Государственного театра киноактера.
"Выражаем глубокое соболезнование родным и близким, коллегам и поклонникам артиста Александра Исакова, который скоропостижно скончался 23 июля", - сказано в сообщении.
По данным СМИ, причиной смерти артиста стали осложнения после перенесенной пневмонии.
Друг актера Роман Печерскийрассказал, что причиной смерти Александра Исакова могла стать врачебная ошибка.
Исаков играл в театре с 2004 года. Также он снимался в сериалах "Холостяки", "Моя любовь", "Обреченная стать звездой", "Атлантида", "Счастливы вместе".