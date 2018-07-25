Беременная Таня Терешина снялась голой

Певица Таня Терешина ждет второго ребенка. Популярная исполнительница продемонстрировала округлившийся живот на фото, где предстала в одних трусиках.
Таня Терешина с четырехлетней дочкой Арис и женихом, бизнесменом по имени Олег, отдыхает в Монте-Карло. Певица с завидной регулярностью делится с подписчиками своей странички в Instagram отпускными фотографиями и короткими видео. А сейчас артистка выложила снимок, после которого всем стало очевидно, что Таня не скоро выйдет на работу.
"Еще осталось пол срока отмотать и на диету #second (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала Терешина рядом с фото, на котором предстала в одних трусах и широкополой шляпе. Таким нестандартным образом певица объявила о своей второй беременности.