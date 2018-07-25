Беременная Таня Терешина снялась голой

Таня Терешина с четырехлетней дочкой Арис и женихом, бизнесменом по имени Олег, отдыхает в Монте-Карло. Певица с завидной регулярностью делится с подписчиками своей странички в Instagram отпускными фотографиями и короткими видео. А сейчас артистка выложила снимок, после которого всем стало очевидно, что Таня не скоро выйдет на работу.