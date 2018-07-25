Вау! Светлана Ходченкова разгорячилась на отдыхе

Актриса отдала предпочтение чёрно-белым снимкам. Среди них оказалось и фото в образе, который уже становится популярным среди российских знаменитостей. Это фото преимущественно топлес, где девушка сидит к зрителю спиной, когда на неё падает тень от пальмового листа.

A post shared by Actress/official page (@svetlana_khodchenkova) on Jul 20, 2018 at 1:14pm PDT

Подобными фото уже порадовали поклонников в том числе модель Анастасия Решетова, певица Полина Гагарина, а затем и Ольга Бузова. А теперь и Светлана. Подобную тенденцию отмечают и сами комментаторы. Кто же переймёт эстафету?

A post shared by Ольга Бузова (@buzova86) on May 28, 2018 at 12:09pm PDT

Но этим обладательница премии "Ника" за лучшую женскую роль, которая также засветилась в Голливуде, не ограничилась. Ходченкова выложила ещё одно фото топлес и показала стройное тело в полный рост. Поклонники все снимки одобрили, но немного удивились такой откровенности и, конечно, пошутили по поводу зебровой "окраски".