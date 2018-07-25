Ср, 25.07.2018
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  • Вау! Светлана Ходченкова разгорячилась на отдыхе

Вау! Светлана Ходченкова разгорячилась на отдыхе

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Светлана Ходченкова

ФОТО: Evgenya Novozhenina/Sputnik

35-летняя артистка, которая начала карьеру в кино с фильма Станислава Говорухина "Благословите женщину", отдыхает в Марбелье и делится с подписчиками в "Инстаграме" снимками, пишет Дни.ру.

Актриса отдала предпочтение чёрно-белым снимкам. Среди них оказалось и фото в образе, который уже становится популярным среди российских знаменитостей. Это фото преимущественно топлес, где девушка сидит к зрителю спиной, когда на неё падает тень от пальмового листа.

Подобными фото уже порадовали поклонников в том числе модель Анастасия Решетова, певица Полина Гагарина, а затем и Ольга Бузова. А теперь и Светлана. Подобную тенденцию отмечают и сами комментаторы. Кто же переймёт эстафету?

Но этим обладательница премии "Ника" за лучшую женскую роль, которая также засветилась в Голливуде, не ограничилась. Ходченкова выложила ещё одно фото топлес и показала стройное тело в полный рост. Поклонники все снимки одобрили, но немного удивились такой откровенности и, конечно, пошутили по поводу зебровой "окраски".

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