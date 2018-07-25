Передозировка героина. Певица Деми Ловато срочно госпитализирована
24 июля 2018, 23:22
Популярная американская певица Деми Ловато доставлена в один из госпиталей Лос-Анджелеса. Врачи диагностировали у девушки передозировку героина. Об этом сообщает news.ru со ссылкой на TMZ.
Звезда была доставлена в больницу из своего дома на Голливудских холмах утром 24 июля, сообщает издание TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах. В настоящий момент о состоянии девушки ничего неизвестно.
На протяжении долгих лет певица борется с алкогольной зависимостью. В этом ей в своё время помогли реабилитационный центр и близкие.